🥉🥉Вікторія Ус здобула дві медалі на міжнародних змаганнях у Кракові
Вікторія Ус
НОК України
Українська веслувальниця Вікторія Ус здобула дві бронзові нагороди на міжнародних рейтингових змаганнях ICF з веслувального слалому у польському Кракові.
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.
Титулована українка посіла 3 місце одразу у двох категоріях: каное-одиночці та байдарці-одиночці.
Зауважимо, що для Ус це вже перші нагороди у новому сезоні. Наприкінці березня українка також здобула дві бронзові медалі в цих категоріях на змаганнях у французькому Унінгу.
Нагадаємо, у вересні Ус стала бронзовою призеркою етапу Кубку світу з веслувального слалому.
Напередодні повідомлялося, що українська веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила у Національній гвардії України, втекла до окупантів.