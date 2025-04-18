🥉🥉Вікторія Ус здобула дві медалі на міжнародних змаганнях у Кракові

Українська веслувальниця Вікторія Ус здобула дві бронзові нагороди на міжнародних рейтингових змаганнях ICF з веслувального слалому у польському Кракові.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Титулована українка посіла 3 місце одразу у двох категоріях: каное-одиночці та байдарці-одиночці.

Зауважимо, що для Ус це вже перші нагороди у новому сезоні. Наприкінці березня українка також здобула дві бронзові медалі в цих категоріях на змаганнях у французькому Унінгу.

Нагадаємо, у вересні Ус стала бронзовою призеркою етапу Кубку світу з веслувального слалому.

Напередодні повідомлялося, що українська веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила у Національній гвардії України, втекла до окупантів.