Ус здобула бронзову медаль на етапі Кубку світу з веслувального слалому

Українка Вікторія Ус стала бронзовою призеркою етапу Кубка світу з веслувального слалому.

Про це інформує НОК України.

Впродовж 12-15 вересня змагання проходять в італійському Івреа.

У кваліфікаційному етапі каное-слалому Вікторія Ус стала сьомою і потрапила до фіналу.

У боротьбі за нагороди українка пройшла трасу без штрафних секунд і фінішувала третьою (108.15с), пропустивши вперед переможницю Габріелу Саткову з Чехії (100.89с) та дворазову бронзову призерку Ігор-2024 британку Кімберлі Вудс (106.24с), яка на цих змаганнях стала другою.

Для Вікторії це п'ята бронзова нагорода і восьма медаль загалом на рівні етапів Кубка світу.