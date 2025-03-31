Ус здобула дві медалі на турнірі у Франції
Вікторія Ус
НОК України
Українка Вікторія Ус двічі піднімалася на п'єдестал пошани на рейтингових змагання ICF World ranking race Huningue з веслувального слалому в Унінгу, Франція.
Про це повідомляє НОК України.
31-річна українка здобула бронзові нагороди у дисциплінах байдарка-одиночка та каное-одиночка. Переможницям змагань українка поступилася 6.38с та 6.73с відповідно.
Для Ус це перші нагороди у новому сезоні.
Нагадаємо, у вересні Ус стала бронзовою призеркою етапу Кубка світу з веслувального слалому.
Напередодні повідомлялося, що українська веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила у Національній гвардії України, втекла до окупантів.