Ус здобула дві медалі на турнірі у Франції

Українка Вікторія Ус двічі піднімалася на п'єдестал пошани на рейтингових змагання ICF World ranking race Huningue з веслувального слалому в Унінгу, Франція.

Про це повідомляє НОК України.

31-річна українка здобула бронзові нагороди у дисциплінах байдарка-одиночка та каное-одиночка. Переможницям змагань українка поступилася 6.38с та 6.73с відповідно.

Для Ус це перші нагороди у новому сезоні.

Нагадаємо, у вересні Ус стала бронзовою призеркою етапу Кубка світу з веслувального слалому.

Напередодні повідомлялося, що українська веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила у Національній гвардії України, втекла до окупантів.