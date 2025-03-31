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Ус здобула дві медалі на турнірі у Франції

Олександр Булава — 31 березня 2025, 21:10
Ус здобула дві медалі на турнірі у Франції
Вікторія Ус
НОК України

Українка Вікторія Ус двічі піднімалася на п'єдестал пошани на рейтингових змагання ICF World ranking race Huningue з веслувального слалому в Унінгу, Франція.

Про це повідомляє НОК України.

31-річна українка здобула бронзові нагороди у дисциплінах байдарка-одиночка та каное-одиночка. Переможницям змагань українка поступилася 6.38с та 6.73с відповідно.

Для Ус це перші нагороди у новому сезоні.

Нагадаємо, у вересні Ус стала бронзовою призеркою етапу Кубка світу з веслувального слалому.

Напередодні повідомлялося, що українська веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила у Національній гвардії України, втекла до окупантів.

Вікторія Ус

Вікторія Ус

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