Повернення на історичну батьківщину: українська веслувальниця виїхала в Росію

Українська веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила у Національній гвардії України, виїхала в Росію.

Про це повідомляє Трибуна з посиланням на RT.

Спортсменка, яка є військовослужбовицею Національної гвардії України, залишила країну за туристичною путівкою.

"Сьогодні мої дії багато хто кваліфікує як втечу в Росію, але я б не вважала це втечею. Я б це назвала поверненням на батьківщину, на історичну батьківщину. Я є росіянкою за національністю, моє рідне місто — це місто Приморськ Запорізької області Російської Федерації, я завжди була російськомовна.

Мені на руку зіграло те, що з весни 2024 року жінкам-військовослужбовцям стали надавати відпустки з правом виїзду за кордон, зокрема за туристичними путівками. Тому я придбала путівку до Чехії, також підстрахувалася, оформила другий закордонний паспорт, не сповістивши про це військову частину. Саме за цим паспортом я згодом перетнула кордон.

Потім знайшла перевізників, які вивозять зі Львова до Польщі і там допомагають через спеціальні чати знайти перевізників, які вже перетинають польсько-білоруський кордон. Також за допомогою друзів з Росії було куплено квиток на літак Мінськ – Москва", – розповіла Жалінська.