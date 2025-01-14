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Повернення на історичну батьківщину: українська веслувальниця виїхала в Росію

Олександр Булава — 14 січня 2025, 00:40
Повернення на історичну батьківщину: українська веслувальниця виїхала в Росію

Українська веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила у Національній гвардії України, виїхала в Росію.

Про це повідомляє Трибуна з посиланням на RT.

Спортсменка, яка є військовослужбовицею Національної гвардії України, залишила країну за туристичною путівкою.

"Сьогодні мої дії багато хто кваліфікує як втечу в Росію, але я б не вважала це втечею. Я б це назвала поверненням на батьківщину, на історичну батьківщину. Я є росіянкою за національністю, моє рідне місто — це місто Приморськ Запорізької області Російської Федерації, я завжди була російськомовна.

Мені на руку зіграло те, що з весни 2024 року жінкам-військовослужбовцям стали надавати відпустки з правом виїзду за кордон, зокрема за туристичними путівками. Тому я придбала путівку до Чехії, також підстрахувалася, оформила другий закордонний паспорт, не сповістивши про це військову частину. Саме за цим паспортом я згодом перетнула кордон.

Потім знайшла перевізників, які вивозять зі Львова до Польщі і там допомагають через спеціальні чати знайти перевізників, які вже перетинають польсько-білоруський кордон. Також за допомогою друзів з Росії було куплено квиток на літак Мінськ – Москва", – розповіла Жалінська.

Жалінська є майстром спорту України міжнародного класу з академічного веслування. У 2021 здобула бронзу на чемпіонаті світу-2021 з академічного веслування на ергонометрах в закритих приміщеннях. Також вона є багаторазовою призеркою чемпіонатів України.

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