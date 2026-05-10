Лузан з найкращим часом у історії здобула другу перемогу на Кубку світу в Угорщині

Українська веслувальниця Людмила Лузан здобула свою другу перемогу на етапі Кубку світу в угорському Сегеді.

У неділю, 10 травня, вона перемогла в змаганнях каное-одиночок на дистанції 200 метрів. Лузан показала найкращий час у історії – 43,32 секунди. До цього найкращим результатом у історії на цій дистанції були 44,12 секунди канадки Кеті Венсан на Олімпіаді-2024. Ще одна представниця України, Ірина Федорів, у фіналі каное-одиночок на 200 м посіла третє місце.

Жінки, каное-одиночки, 200 м:

Людмила Лузан (Україна) – 43,32 секунди Яріслейдіс Сіріло Дюбуа (Куба) + 0,96 Ірина Федорів (Україна) + 1,12

Для Лузан це друга перемога на етапі Кубку світу в Сегеді. Раніше вона перемогла у змаганнях каное-двійок на дистанції 500 м у парі з Анастасією Рибачок.