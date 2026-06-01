Вікторія Ус виграла срібну медаль на етапі Кубку світу зі слалому в Словенії

Українська веслувальниця Вікторія Ус здобула срібну медаль на етапі Кубку світу зі слалому, який проходив у словенському Тацені.

33-річна уродженка Києва проводила змагання у динамічній дисципліні – каяку-кросі. У півфіналі вона могла покинути турнір, але відеоповтор зафіксував порушення правил з боку представниці США Еві Лейбфарт.

У фіналі українка фінішувала другою. Перше ж місце посіла швейцарська веслувальниця та переможниця минулорічного Кубку світу зі слалому Алена Маркс. Бронзову медаль здобула 25-річна француженка Анжель Юґ. Два роки тому Юґ стала срібною призеркою Олімпійських ігор в Парижі.

Результати фіналу в каяк-кросі:

Алена Маркс (Швейцарія) Вікторія Ус (Україна) Анжель Юґ (Франція) Кімберлі Вудс (Велика Британія)

Зауважимо, що Вікторія Ус є чемпіонкою Європейських ігор-2023 та учасницею трьох Олімпіад. "Срібло", яке вона виграла у Тацені, стало для неї десятою медаллю, здобутою за всі Кубки світу та другою у каяку-кросі.

Нагадаємо, минулого року Ус не змогла завершити фінал чемпіонату світу з веслування слаломом серед призерів, посівши 12 місце із результатом 118.83, відставши від переможниці на 10.34 секунди.