Україна здобула 2 нагороди на ЧС-2024 з параканое
Збірна України з параканое завоювала золото та срібло на чемпіонаті світу-2024, який завершився в угорському Сегеді.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Нагороди Владислава Єпіфанова й Марини Мажули дозволили українцям потрапити до найкращих 5 країн першості. Виграла загальний залік Велика Британія, на рахунку її спортсменів відразу чотири золотих медалей.
Владислав Єпіфанов на шляху до перемоги у 200-метрівці класу VL3 виграв усі три старти. Він першим перетинав фініш у відборі, півфіналі та завершальному фіналі.
У 200-метрівці серед жінок класу KL1 срібло здобула Марія Мажула. У великому фіналі українку випередила лише чилійка Катерінн Воллерманн — на 0,3 секунди.
41-річна Мажула поступилася чемпіонством світу вперше з 2017 року. Вона незмінно виборювала золото на п'яти попередніх чемпіонатах і ще двічі була чемпіонкою Європи.
Усього 6 українських паравеслувальників стартували на чемпіонаті.
Нагадаємо, збірна України з веслування визначилася зі складом на Олімпійські ігри-2024 в Парижі.
Раніше два українські екіпажі не змогли кваліфікуватися на ОІ.
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