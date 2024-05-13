Україна здобула 2 нагороди на ЧС-2024 з параканое

Збірна України з параканое завоювала золото та срібло на чемпіонаті світу-2024, який завершився в угорському Сегеді.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Нагороди Владислава Єпіфанова й Марини Мажули дозволили українцям потрапити до найкращих 5 країн першості. Виграла загальний залік Велика Британія, на рахунку її спортсменів відразу чотири золотих медалей.

Владислав Єпіфанов на шляху до перемоги у 200-метрівці класу VL3 виграв усі три старти. Він першим перетинав фініш у відборі, півфіналі та завершальному фіналі.

У 200-метрівці серед жінок класу KL1 срібло здобула Марія Мажула. У великому фіналі українку випередила лише чилійка Катерінн Воллерманн — на 0,3 секунди.

41-річна Мажула поступилася чемпіонством світу вперше з 2017 року. Вона незмінно виборювала золото на п'яти попередніх чемпіонатах і ще двічі була чемпіонкою Європи.

Усього 6 українських паравеслувальників стартували на чемпіонаті.

Нагадаємо, збірна України з веслування визначилася зі складом на Олімпійські ігри-2024 в Парижі.

Раніше два українські екіпажі не змогли кваліфікуватися на ОІ.

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