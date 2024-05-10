Як це було: Повх завоювала золото й 7 олімпійську ліцензію для України у байдарці-одиночці

Україна здобула сьому ліцензію на Олімпійські ігри-2024 у веслуванні на байдарках і каное в останній день кваліфікаційних змагань в угорській Сегеді. Її виборола Марія Повх у байдарці-одиночці на дистанції 500 метрів.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Українка відібралася до фіналу за підсумками півфіналу, куди пробилася з третім результатом у кваліфікації. На стадії 1/2 фіналу показала другий результат, поступившись лише британці Деборі Керр 0,01 секунди.

У головному старті Повх пройшла першу половину дистанції четвертою, однак наступні 250 метрів подолала швидше за всіх суперниць. У підсумку веслувальниця здобула перемогу, випередивши шестиразову чемпіонку світу з Чехії Анежку Палоудову на 0,06 секунди.

Огляд

Ліцензія є неіменною. Це означає що інша Українка, а не Повх за рішенням тренерського штабу може представляти Україну.

Нагадаємо, два українські екіпажі з веслування не змогли вибороти перепустки на літні Олімпіаду-2024 в Парижі.

Раніше Повх на Європейських іграх-2023 на дистанції 500 метрів виграла фінал В.