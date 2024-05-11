Збірна України з веслування визначилася зі складом на Олімпіаду-2024

На Олімпійських іграх-2024 за жіночу команду з веслування на каное-двійці на 500 метрів виступатимуть Людмила Лузан та Анастасія Рибачок.

Про це повідомив тренер збірної України Ігор Нагаєв в коментарі для Суспільне Спорт.

"Дійшли згоди зі старшим тренером Миколою Мацапурою, що будемо відновлювати олімпійську двійку Лузан/Рибачок. Будемо відновлювати та сподіватися на результат на Олімпійських іграх, так. Чи можна сказати, що Рибачок замінить Терету на останні місяці перед Олімпіадою? Гадаю, що воно так і буде відбуватися. Рибачок разом з Лузан у 2022 році в Канаді були другими на чемпіонаті світу. Тобто після Олімпійських ігор й надалі виступали у двійці, показували гарні результати: були переможницями і на Кубку світу, і на чемпіонаті Європи. Терета дуже допомогла команді. З Теретою Людмила Лузан виграла Європейські ігри, але ж вони були лише восьмими на ліцензійному чемпіонаті світу", — сказав тренер.

Олімпіада пройде з 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Зазначимо, що Рибачок пропустила минулий рік через вагітність та народження дитини. Проте спортсменка почала знову тренуватися вже влітку 2023 року і відтоді прагнула повернутися в команду каное-двійки.

Нагадаємо, напередодні два українські екіпажі не змогли кваліфікуватися на Олімпіаду-2024.