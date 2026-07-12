Лузан виборола друге золото в Монреалі: українка перемогла у каное-одиночці

Українська веслувальниця Людмила Лузан перемогла на етапі Кубку світу в каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

У фінальному заїзді Людмила фінішувала першою з результатом 44.68 секунди. Свою найближчу переслідувачку — канадку Софію Дженсен, українка випередила на 0.47 секунди.

Це друга медаль для українки на канадському етапі. Напередодні Лузан здобула "золото" в парі з Анастасією Рибачок у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Результати Кубку світу в Монреалі, каное-одиночка

Людмила Лузан (Україна) – 44,68 с Софія Дженсен (Канада) — 0,47 Яріслейдіс Дюбой (Куба) — 0,55

Змагання третього етапу Кубку світу проходять у канадському Монреалі та є частиною олімпійського відбору до Ігор-2028 у Лос-Анджелесі.

Для Людмили це вже четверта перемога, яка йде в залік олімпійської кваліфікації. Цього сезону українка виграла етапи Кубка світу в Сегеді та Бранденбурзі, чемпіонат Європи в Монтемор-у-Велью, а тепер й етап у Монреалі. Завдяки цим результатам Людмила є безперечною лідеркою рейтингу Лос-Анджелес-2028 у цьому виді програми.

Нагадаємо, Лузан тріумфувала на чемпіонаті Європи, де виборола чотири "золота".