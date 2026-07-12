Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Веслування

Лузан виборола друге золото в Монреалі: українка перемогла у каное-одиночці

Олександр Булава — 12 липня 2026, 18:57
Лузан виборола друге золото в Монреалі: українка перемогла у каное-одиночці
Лодмила Лузан
Instagram/ canoeofukraine

Українська веслувальниця Людмила Лузан перемогла на етапі Кубку світу в каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

У фінальному заїзді Людмила фінішувала першою з результатом 44.68 секунди. Свою найближчу переслідувачку — канадку Софію Дженсен, українка випередила на 0.47 секунди.

Це друга медаль для українки на канадському етапі. Напередодні Лузан здобула "золото" в парі з Анастасією Рибачок у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Результати Кубку світу в Монреалі, каное-одиночка

  1. Людмила Лузан (Україна) – 44,68 с
  2. Софія Дженсен (Канада) — 0,47
  3. Яріслейдіс Дюбой (Куба) — 0,55

Змагання третього етапу Кубку світу проходять у канадському Монреалі та є частиною олімпійського відбору до Ігор-2028 у Лос-Анджелесі.

Для Людмили це вже четверта перемога, яка йде в залік олімпійської кваліфікації. Цього сезону українка виграла етапи Кубка світу в Сегеді та Бранденбурзі, чемпіонат Європи в Монтемор-у-Велью, а тепер й етап у Монреалі. Завдяки цим результатам Людмила є безперечною лідеркою рейтингу Лос-Анджелес-2028 у цьому виді програми.

Нагадаємо, Лузан тріумфувала на чемпіонаті Європи, де виборола чотири "золота".

Людмила Лузан

Людмила Лузан

Третє "золото" сезону: Лузан та Рибачок тріумфували на етапі Кубку світу в Монреалі
Зірки українського спорту отримали престижні державні нагороди
Лузан завоювала четверте золото на ЧЄ-2026
Третє золото ЧЄ-2026: Лузан захистила звання чемпіонки Європи в каное-одиночці
Лузан завоювала друге золото за день на чемпіонаті Європи

Останні новини