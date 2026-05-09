Веслування

Лузан та Рибачок виграли золото на Кубку світу в Угорщині

Денис Шаховець — 9 травня 2026, 11:45
Анастасія Рибачок та Людмила Лузан
Федерація каное України

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок виграли "золото" на етапі Кубку світу з веслування, що проходить в угорському Сегеді.

Українські веслувальниці тріумфували в каное-двійці на дистанції 500 метрів, випередивши срібних призерок, китаянок Сун Мен'я та Ма Янань, лише на 9 десятих секунди.

Бронзові нагороди здобули представниці Угорщини Агнеш Анна Кіш та Б'янка Надь, які відстали від українок на 1,11 секунди.

Кубок світу з веслування. Сегед (Угорщина). Каное-двійка, жінки, 500 м

  • 1. 🥇 Людмила Лузан / Анастасія Рибачок (Україна) 1:51,55
  • 2. 🥈 Сун Мен'я / Ма Янань (Китай) +0,09
  • 3. 🥉 Агнеш Анна Кіш / Б'янка Надь (Угорщина) +1,11

Нагадаємо, що з цього сезону Лузан та Рибачок повернулися до спільних виступів. Вони разом вигравали срібні медалі на Олімпійських іграх у Парижі-2024 та Токіо-2020.

