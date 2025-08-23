Українська правда
Чемпіон Веслування

Лузан виграла друге золото за день на ЧС-2025

Олег Дідух — 23 серпня 2025, 17:08
Лузан виграла друге золото за день на ЧС-2025
Людмила Лузан та Ірина Федорів
Влад Єфимов

Український дует Людмила Лузан/Ірина Федорів завоював золото чемпіонату світу-2025 у веслуванні на каное-двійках на дистанції 200 метрів. Це друге золото українського дуету на поточному чемпіонаті – вчора вони перемогли на дистанції 500 метрів.

Підсумкові результати:

  1. Людмила Лузан/Ірина Федорів (Україна) – 41,87
  2. Юлія Трушкіна/Інна Нєдєлкіна (нейтральні атлети) – 42,59
  3. Одрі Харпер/Андріа Гізіла – 42,78

Для Лузан це сьоме золото чемпіонатів світу за кар’єру. При чому, два з них українка завоювала саме 23 серпня. Сьогодні Людмила також перемогла у змаганні каное-одиночок на дистанції 500 метрів.

Лузан матиме нагоду завоювати ще одне золото на ЧС-2025. У неділю, 24 серпня, в останній день турніру вона виступить у фіналі в змаганні каное-одиночок на дистанції 200 метрів.

Людмила Лузан чемпіонат світу з веслування

Людмила Лузан

