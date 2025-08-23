Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Веслування

Лузан завоювала друге золото на ЧС-2025

Олег Дідух — 23 серпня 2025, 15:55
Лузан завоювала друге золото на ЧС-2025
Людмила Лузан
Getty Images

Відома українська веслувальниця Людмила Лузан стала чемпіонкою світу 2025 року у своїй коронній дисципліні – веслуванні на каное-одиночці на дистанції 500 метрів.

У фіналі вона випередила канадку Аеті Вінсент та іспанку Марію Кобреру.

Підсумкові результати:

  1. Людмила Лузан (Україна) – 2:01,27
  2. Кеті Вінсент (Канада) – 2:02,5
  3. Марія Кобрера (Іспанія) – 2:04,73

Для Лузан це шосте золото чемпіонатів світу за кар’єру та друге – на поточному мундіалі в італійському Мілані. У п’ятницю, 22 серпня, вона перемогла разом із Іриною Федорів у змаганнях каное-двійок на дистанції 500 метрів.

Нагадаємо, у червні Лузан і Федорів завоювали срібло чемпіонату Європи в аналогічному виді програми – 500 метрів у змаганнях каное-двійок.

Людмила Лузан чемпіонат світу з веслування

Людмила Лузан

Лузан і Федорів завоювали золото ЧС-2025 з веслування
Лузан та Федорів здобули для України п'яту медаль на чемпіонаті Європи
Лузан завоювала золото чемпіонату Європи-2025
Лузан та Федорів здобули срібло чемпіонату Європи
Українська призерка Олімпіали-2024 йде в декрет

Останні новини