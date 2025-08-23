Лузан завоювала друге золото на ЧС-2025

Відома українська веслувальниця Людмила Лузан стала чемпіонкою світу 2025 року у своїй коронній дисципліні – веслуванні на каное-одиночці на дистанції 500 метрів.

У фіналі вона випередила канадку Аеті Вінсент та іспанку Марію Кобреру.

Підсумкові результати:

Людмила Лузан (Україна) – 2:01,27 Кеті Вінсент (Канада) – 2:02,5 Марія Кобрера (Іспанія) – 2:04,73

Для Лузан це шосте золото чемпіонатів світу за кар’єру та друге – на поточному мундіалі в італійському Мілані. У п’ятницю, 22 серпня, вона перемогла разом із Іриною Федорів у змаганнях каное-двійок на дистанції 500 метрів.

Нагадаємо, у червні Лузан і Федорів завоювали срібло чемпіонату Європи в аналогічному виді програми – 500 метрів у змаганнях каное-двійок.