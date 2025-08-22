Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Веслування

Лузан і Федорів завоювали золото ЧС-2025 з веслування

Олег Дідух — 22 серпня 2025, 16:45
Лузан і Федорів завоювали золото ЧС-2025 з веслування
Людмила Лузан та Ірина Федорів
Влад Єфимов

Українські спортсменки Людмила Лузан та Ірина Федорів завоювали золото чемпіонату світу 2025 року з веслування на байдарках і каное. Вони перемогли у змаганнях каное-двійок на дистанції 500 метрів.

У фіналі українки випередили канадок Зоуї Войтик і Кеті Вінсент. Бронзу завоював іспанський дует Анхельс Морено/Вікторія Ярчевська.

Таким чином, Лузан і Федорів принесли Україні перше золото на поточному чемпіонаті світу в італійському Мілані, який проходить з 20 до 24 серпня. Для Лузан це п’яте золото чемпіонатів світу за кар’єру, Федорів завоювала свою першу нагороду на змаганнях такого рівня.

Нагадаємо, у червні Лузан і Федорів завоювали срібло чемпіонату Європи на аналогічній дистанції. Тоді вони програли іспанському дуету Морено/Ярчевська, який на мундіалі завоював бронзу.

Людмила Лузан чемпіонат світу з веслування

Людмила Лузан

Лузан та Федорів здобули для України п'яту медаль на чемпіонаті Європи
Лузан завоювала золото чемпіонату Європи-2025
Лузан та Федорів здобули срібло чемпіонату Європи
Українська призерка Олімпіали-2024 йде в декрет
Магучіх – найкраща спортсменка України 2024 року

Останні новини