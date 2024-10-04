ICF повернула російському каноїсту золоту медаль чемпіонату світу 2024

Російський каноїст Захар Петров, який першим фінішував на чемпіонаті світу 2024, але перевернувся на фініші на дистанції 500 метрів, отримає золоту медаль.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС із посиланням на генерального секретаря Всеросійської федерації веслування на байдарках і каное Єлєну Ісхакову.

"Сьогодні повернули золоту медаль Захару Петрову. Рада директорів ICF надіслала лист сьогодні вранці. Ми спочатку подавали апеляцію, ще на чемпіонаті світу ми це проговорили. У підсумку ми її подали, а вони вже розглянули. Рада директорів діяла на підставі своїх правил. Ми всі намагалися знайти шляхи вирішення, у підсумку ми їх знайшли. Рішення щодо золотої медалі Захара ухвалювали анонімно. Це друга золота медаль, її внесуть у результати", – сказала Ісхакова.

Зазначимо, що каное Петрова перевернувся перед самим фінішем, але попри це прийшов першим. Проте в протоколі Петров був зазначений, як спортсмен, який не фінішував. Росіянину повернули золото після протесту всеросійської федерації веслування на байдарках і каное, але потім апеляції подали інші країни.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу 2024 з неолімпійських дисциплін у веслуванні на байдарках і каное українка Людмила Кукліновська стала чемпіонкою у байдарці-одиночці.

Людмила Лузан виграла заїзд на коронній дистанції – 500 метрів на каное-одиночці, а Юрій Вандюк та Павло Борсук здобули бронзу на 1000 метрів у каное-двійці.