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Чемпіон Веслування

Кукліновська стала чемпіонкою світу у байдарці-одиночці

Андрій Яросименко — 25 серпня, 12:34
Кукліновська стала чемпіонкою світу у байдарці-одиночці
Людмила Куклиновська
Федерація каное України

У завершальний день чемпіонату світу 2024 з неолімпійських дисциплін у веслуванні на байдарках і каное українка здобула для України золото.

Людмила Кукліновська, яка виступає у байдарці-одиночці, провела фантастичний заїзд та здобула першість на дистанції 200 метрів з великим для цієї дисципліни відривом — 7 десятих секунди. Для неї це перша нагорода світової першості у кар'єрі.

Нагадаємо, раніше на ЧС-2024 у Самарканді триразова призерка Олімпійських ігор Людмила Лузан стала чемпіонкою на коронній дистанції — 500 метрів на каное-одиночці.

А українці Юрій Вандюк та Павло Борсук здобули бронзу на дистанції 1000 метрів у каное-двійці.

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