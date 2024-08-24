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Вандюк та Борсук виграли бронзові медалі ЧС-2024 з веслування на каяках та каное

Руслан Травкін — 24 серпня, 13:42
Вандюк та Борсук виграли бронзові медалі ЧС-2024 з веслування на каяках та каное
Юрій Вандюк
ukraine-canoe.org

Українські спортсмени Юрій Вандюк та Павло Борсук здобули бронзові нагороди на чемпіонаті світу-2024 з веслування на каяках та каное.

Наші каноїсти вибороли бронзу на дистанції 1000 метрів у двійці. Їхній результат 03:42,433 хвилини.

Варто відзначити, що вони випередили 3 секунди ексукраїнців Олега та Сергія Тарновських, які зараз представляють Молдову.

Переможцями стали "нейтрали" Захар Петров та Іван Дмітрієв. Друге місце посіли угорці Балаж Адольф та Даніель Фехеш.

Для України це перші нагороди на ЧС-2024. Турнір проходить в узбецькому місті Самарканд.

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