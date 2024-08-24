Вандюк та Борсук виграли бронзові медалі ЧС-2024 з веслування на каяках та каное

Українські спортсмени Юрій Вандюк та Павло Борсук здобули бронзові нагороди на чемпіонаті світу-2024 з веслування на каяках та каное.

Наші каноїсти вибороли бронзу на дистанції 1000 метрів у двійці. Їхній результат 03:42,433 хвилини.

Варто відзначити, що вони випередили 3 секунди ексукраїнців Олега та Сергія Тарновських, які зараз представляють Молдову.

Переможцями стали "нейтрали" Захар Петров та Іван Дмітрієв. Друге місце посіли угорці Балаж Адольф та Даніель Фехеш.

Для України це перші нагороди на ЧС-2024. Турнір проходить в узбецькому місті Самарканд.