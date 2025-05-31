Шеремет вперше у кар'єрі стала чемпіонкою Європи

Українка Анна Шеремет здобула золоту медаль чемпіонату Європи з параакадемічного веслування.

Сьогодні, 31 травня, у болгарському Пловдіві 24-річна спортсменка виступила у фіналі Євро-2025, де змагалися одиночки (клас PR1).

І в цьому фінальному виступі Анні не було рівних: з результатом 9:56.60 вона виграла змагання та вперше у кар'єрі стала чемпіонкою Європи.

There is no doubt about the winner of the PR1 women's single sculls. Young Ukrainian Anna Sheremet has previously won bronze and silver in this event, but she becomes European champion with a dominant performance in a European Championship best time of 9:56.60.#ERCHPlovdiv pic.twitter.com/GntCz8DMEt — World Rowing (@WorldRowing) May 31, 2025

Шеремет випередила представницю Нідерландів Єву Мол та швейцарку Клер Гірінгеллі, які здобули срібну та бронзову медалі відповідно.

Чемпіонат Європи-2025 з параакадемічного веслування. Одиночки. Клас PR1

Анна Шеремет (Україна) – 9:56.60; Єва Мол (Нідерланди) +37.17; Клер Гірінгеллі (Швейцарія) +42.58.

Нагадаємо, що Анна Шеремет є учасницею команди України, яка була заявлена на цей чемпіонат Європи-2025 з академічного веслування.

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