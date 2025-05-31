Шеремет вперше у кар'єрі стала чемпіонкою Європи
Анна Шеремет
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Українка Анна Шеремет здобула золоту медаль чемпіонату Європи з параакадемічного веслування.
Сьогодні, 31 травня, у болгарському Пловдіві 24-річна спортсменка виступила у фіналі Євро-2025, де змагалися одиночки (клас PR1).
І в цьому фінальному виступі Анні не було рівних: з результатом 9:56.60 вона виграла змагання та вперше у кар'єрі стала чемпіонкою Європи.
Шеремет випередила представницю Нідерландів Єву Мол та швейцарку Клер Гірінгеллі, які здобули срібну та бронзову медалі відповідно.
Чемпіонат Європи-2025 з параакадемічного веслування. Одиночки. Клас PR1
- Анна Шеремет (Україна) – 9:56.60;
- Єва Мол (Нідерланди) +37.17;
- Клер Гірінгеллі (Швейцарія) +42.58.
Нагадаємо, що Анна Шеремет є учасницею команди України, яка була заявлена на цей чемпіонат Європи-2025 з академічного веслування.
Раніше стало відомо, що Михайло Кохан виграв золоту медаль в метанні молота на Континентальному турі в Польщі