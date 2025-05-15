Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи з академічного веслування

Збірна України з академічного веслування назвала склад на чемпіонат Європи-2025.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У склад національної команди увійшло 9 спортсменів у восьми екіпажах: шість у відкритій категорії й ще два — у паравеслуванні.

Склад збірної України

Чоловіки

Парні одиночки: Олександр Баклай

Двійки: Максим Семенов, Олег Кравченко

Парні двійки: Богдан Якобчук, Станіслав Ковальов

Четвірки: Максим Боклаженко, Микола Калашник, Сергій Гринь, Олексій Селіванов

Парні четвірки: Артем Верестюк, Микола Мазур, Олександр Надтока, Іван Довгодько

Вісімка: Ігор Хмара, Євген Бурим, Данило Якобчук, Олександр Іванов, Юрій Іванов, Павло Юрченко, Артем Деркач, Іван Футрук

Жінки

Парні четвірки: Дарина Верхогляд, Діана Серебрянська, Катерина Дудченко, Євгенія Довгодько

Вісімка: Ольга Щербина, Світлана Фролова, Туанна Шенен, Марія Савченко, Світлана Спірюхова, Дар'я Ставинога, Оксана Голуб, Вікторія Нагорна

Паравеслування:

Парні одиночки, жінки (клас PR1): Анна Шеремет

Парні одиночки, чоловіки (клас PR1): Роман Полянський

Парні двійки, мікст (клас PR2): Анна Айсанова, Ярослав Коюда

Парні двійки, мікст (клас PR3): Дар'я Котик, Станіслав Самолюк

Континентальна першість відбудеться з 29 травня по 1 червня у болгарському Пловдіві. На Євро-2025 буде розіграно 25 комплектів нагород.

Напередодні повідомлялося, що Росія пропустить Євро-2025 через відмову засудити війну проти України.