Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи з академічного веслування
ФАВУ
Збірна України з академічного веслування назвала склад на чемпіонат Європи-2025.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
У склад національної команди увійшло 9 спортсменів у восьми екіпажах: шість у відкритій категорії й ще два — у паравеслуванні.
Склад збірної України
Чоловіки
- Парні одиночки: Олександр Баклай
- Двійки: Максим Семенов, Олег Кравченко
- Парні двійки: Богдан Якобчук, Станіслав Ковальов
- Четвірки: Максим Боклаженко, Микола Калашник, Сергій Гринь, Олексій Селіванов
- Парні четвірки: Артем Верестюк, Микола Мазур, Олександр Надтока, Іван Довгодько
- Вісімка: Ігор Хмара, Євген Бурим, Данило Якобчук, Олександр Іванов, Юрій Іванов, Павло Юрченко, Артем Деркач, Іван Футрук
Жінки
- Парні четвірки: Дарина Верхогляд, Діана Серебрянська, Катерина Дудченко, Євгенія Довгодько
- Вісімка: Ольга Щербина, Світлана Фролова, Туанна Шенен, Марія Савченко, Світлана Спірюхова, Дар'я Ставинога, Оксана Голуб, Вікторія Нагорна
Паравеслування:
- Парні одиночки, жінки (клас PR1): Анна Шеремет
- Парні одиночки, чоловіки (клас PR1): Роман Полянський
- Парні двійки, мікст (клас PR2): Анна Айсанова, Ярослав Коюда
- Парні двійки, мікст (клас PR3): Дар'я Котик, Станіслав Самолюк
Континентальна першість відбудеться з 29 травня по 1 червня у болгарському Пловдіві. На Євро-2025 буде розіграно 25 комплектів нагород.
Напередодні повідомлялося, що Росія пропустить Євро-2025 через відмову засудити війну проти України.