Кохан виграв золоту медаль в метанні молота на Континентальному турі в Польщі

Український спортсмен Михайло Кохан став чемпіоном у метанні молота на Континентальному турі в Бигдощі, Польща.

Українець показав результат 79.84 метра й випередив на подіумі німця Мерліна Гуммеля з чинним віцечемпіоном Європи, угорцем Бенце Галашем.

Континентальний тур. Irena Szewińska Memorial-2025.

Метання молота (чоловіки)

Михайло Кохан (Україна) – 79.84 м Мерлін Гуммель (Німеччина) – 79.31 м Бенце Галаш (Угорщина) – 79.26 м

Нагадаємо, 24 травня Кохан став срібним призером на етапі в Хорватії.

Напередодні Кохан переміг на клубному чемпіонаті Франції з легкої атлетики у метанні молота. Змагання відбулися в неділю, 18 травня у Франконвіллі.

24-річний українець є бронзовим призером Олімпіади-2024 у Парижі у метанні молота.