Кохан виграв золоту медаль в метанні молота на Континентальному турі в Польщі
Михайло Кохан
ФЛАУ
Український спортсмен Михайло Кохан став чемпіоном у метанні молота на Континентальному турі в Бигдощі, Польща.
Українець показав результат 79.84 метра й випередив на подіумі німця Мерліна Гуммеля з чинним віцечемпіоном Європи, угорцем Бенце Галашем.
Континентальний тур. Irena Szewińska Memorial-2025.
Метання молота (чоловіки)
- Михайло Кохан (Україна) – 79.84 м
- Мерлін Гуммель (Німеччина) – 79.31 м
- Бенце Галаш (Угорщина) – 79.26 м
Нагадаємо, 24 травня Кохан став срібним призером на етапі в Хорватії.
Напередодні Кохан переміг на клубному чемпіонаті Франції з легкої атлетики у метанні молота. Змагання відбулися в неділю, 18 травня у Франконвіллі.
24-річний українець є бронзовим призером Олімпіади-2024 у Парижі у метанні молота.