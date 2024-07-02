Легендарні спортивні журналісти отримали нагороди від НОК України

У міжнародний день спортивного журналіста в Олімпійському домі відбулась зустріч голови Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта та президента Асоціації спортивних журналістів України Олександра Гливинського з легендами вітчизняної журналістики.

Про це пише пресслужба НОК України.

Відомий коментатор і журналіст Валентин Щербачов та почесна редакторка журналу "Олімпійська арена" Галина Нечаєва отримали медаль імені Бутовського.

Журналістки Людмила Радченко та Валентина Пожилова отримали почесні відзнаки НОК України.

Спортивний кореспондент Віктор Браницький та журналіст і режисер Володимир Мула нагороджені почесними грамотами НОК.

Крім того, медаллю імені Бутовського посмертно було нагороджено Сергія Савелія, який помер у травні цього року. Нагороду отримав його син Віталій Савелій.

Нагадаємо, нещодавно український режисер Володимир Мула виграв Міжнародну телевізійну премію "Еммі" за серіал про Шахтар.