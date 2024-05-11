Помер легендарний український спортивний журналіст

На 69-му році після тривалої хвороби перестало битися серце легендарного українського спортивного журналіста та коментатора Сергій Савелія.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Народився в 1955 році на Полтавщині. Журналістську кар’єру розпочав у 1981 році після закінчення факультету журналістики КДУ ім. Т. Г. Шевченка.

Провів перший прямий репортаж з Олімпійських ігор (12 лютого 1994 року, відкриття Олімпіади в Ліллегаммері, разом з Сергієм Лифарем). Загалом працював коментатором на 12 Олімпійських іграх, причому на 10-х з місця подій.

Першим серед українських спортивних журналістів здобув нагороду AIPS (Міжнародної асоціації спортивної преси) за роботу на 10 Олімпіадах — зменшену копію олімпійського факела Лондона-2012. Згодом передав свою нагороду на тимчасове зберігання в музей НТКУ. У 2015 одержав найвищу нагороду АСЖУ (Асоціації спортивних журналістів України) — приз імені Ігоря Засєди «За честь і достоїнство в спортивній журналістиці».

Коментував перший матч 1-го чемпіонату України з футболу — Чорноморець — Карпати (1992).

Працюючи в Національній телекомпанії України, виховав не одну плеяду спортивних журналістів.

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