НОК України прокоментував скандальні відео з катуванням за участі Уварова

Національний олімпійський комітет України на фоні скандалу, головним фігурантом якого став Михайло Уваров, заявив, що дана особа не має ніякого відношення до організації.

Про це сказано в заяві пресслужби НОК України.

"Офіційна позиція Національного олімпійського комітету України. У зв'язку з поширенням у соціальних мережах інформації щодо Михайла Уварова та відеоматеріалів за його участю Національний олімпійський комітет України вважає за необхідне надати роз'яснення. Михайло Уваров не є членом Національного олімпійського комітету України, не входить до його керівного складу та не бере участі в діяльності й заходах НОК України. Будь-які особисті дії та публічні прояви зазначеної особи є його власною ініціативою та не відображають позицію НОК України. Національний олімпійський комітет України послідовно відстоює цінності олімпізму, повагу до людини, чесність і відповідальність. Саме ці принципи є основою нашої діяльності та визначають підхід до представлення олімпійського руху в Україні та світі", – сказано в заяві.

Нагадаємо, Уваров є почесним головою НОК України у Київській області. Два тижні тому в мережі з'явилися відео, на яких Уваров займається катуванням людей. При цьому, сам Михайло викладав відео катувань на своїй сторінці в Інстаграмі.

Блогер і волонтер Сергій Стерненко також стверджує, що Уваров фігурує у справах про домашнє насильство, його пов'язують із шахрайськими кол-центрами та наркотиками.

26 квітня поточного року відділення НОК України у Київській області вітало Уварова з днем народження.

На початку жовтня президент НОК України Вадим Гутцайт пояснив, чому Сергій Бубка не виключений з числа членів організації.