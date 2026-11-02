Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Боротьба

НОК визначив найкращу спортсменку жовтня в Україні

Олег Дідух — 2 листопада 2026, 15:32
НОК визначив найкращу спортсменку жовтня в Україні
Анастасія Алпєєва

Найкращою спортсменкою жовтня в Україні було визнано борчиню Анастасію Апєєву.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України.

Найкращим тренером місяця був визнаний наставник Алпєєвої, Андрій Пістун. Найкращою юною спортсменкою місяця стала боксерка Кіра Макогоненко. Вона стала чемпіонкою світу серед молоді у ваговій категорії до 54 кг.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Алпєєва стала чемпіонкою світу з боротьби у ваговій категорії до 76 кг. Ця нагорода стала єдиною для України на чемпіонаті світу-2026 з боротьби, який проходив з 24 жовтня до 1 листопада в Астані (Казахстан).

На шляху до вирішальної сутички Алпєєва в 1/8 фіналу здолала представницю Білорусі Анастасію Зімянкову 8:1, у чвертфіналі була сильнішою за американку Даймонд Гілфорд 6:4, а у півфіналі перемогла турецьку борчиню Кадрі Аксой Кочак – 11:0. У фіналі Анастасія виявилася сильнішою за індійку Кажал Кажал.

НОК України Анастасія Алпєєва

Анастасія Алпєєва

Алпєєва – про золото ЧС-2026: Намагалася зберігати концентрацію до останньої секунди
Алпєєва принесла Україні перше золото ЧС-2026
Алпєєва гарантувала Україні першу медаль чемпіонату світу-2026 з боротьби
Алпєєва здобула третє золото для України на чемпіонаті Європи-2026
Чотири українки вийшли у фінали на чемпіонаті Європи-2026

Останні новини