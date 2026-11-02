НОК визначив найкращу спортсменку жовтня в Україні

Найкращою спортсменкою жовтня в Україні було визнано борчиню Анастасію Апєєву.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України.

Найкращим тренером місяця був визнаний наставник Алпєєвої, Андрій Пістун. Найкращою юною спортсменкою місяця стала боксерка Кіра Макогоненко. Вона стала чемпіонкою світу серед молоді у ваговій категорії до 54 кг.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Алпєєва стала чемпіонкою світу з боротьби у ваговій категорії до 76 кг. Ця нагорода стала єдиною для України на чемпіонаті світу-2026 з боротьби, який проходив з 24 жовтня до 1 листопада в Астані (Казахстан).

На шляху до вирішальної сутички Алпєєва в 1/8 фіналу здолала представницю Білорусі Анастасію Зімянкову 8:1, у чвертфіналі була сильнішою за американку Даймонд Гілфорд 6:4, а у півфіналі перемогла турецьку борчиню Кадрі Аксой Кочак – 11:0. У фіналі Анастасія виявилася сильнішою за індійку Кажал Кажал.