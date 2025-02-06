Титулований український паралімпієць виграв міжнародний турнір з настільного тенісу

Чемпіон Паралімпійських ігор у Парижі Віктор Дідух тріумфально виступив на міжнародному турнірі Singapore Smash Para Showcase.

У фіналі він у трьох сетах переграв британця Біллі Шилтона (11:5, 11:5, 11:3).

У півфіналі Віктор також без проблем здолав поляка Максима Шидінського (3:0), а в першій грі був сильніше за представника Таїланду Пісіта Вангфонфатанасірі (3:0).

Ще одному українцеві, Максиму Ніколенку, який завершив груповий раунд з двома перемогами та однією поразкою, не вдалося подолати кваліфікацію.

Нагадаємо, що на ОІ-2024 Дідух також здобув ще одну медаль. Він у парі з Іриною Шинкарьовою виборов бронзу у міксті.