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Титулований український паралімпієць виграв міжнародний турнір з настільного тенісу

Руслан Травкін — 6 лютого 2025, 13:26
Титулований український паралімпієць виграв міжнародний турнір з настільного тенісу
Віктор Дідух
Національний паралімпійський комітет України

Чемпіон Паралімпійських ігор у Парижі Віктор Дідух тріумфально виступив на міжнародному турнірі Singapore Smash Para Showcase.

У фіналі він у трьох сетах переграв британця Біллі Шилтона (11:5, 11:5, 11:3).

У півфіналі Віктор також без проблем здолав поляка Максима Шидінського (3:0), а в першій грі був сильніше за представника Таїланду Пісіта Вангфонфатанасірі (3:0).

Ще одному українцеві, Максиму Ніколенку, який завершив груповий раунд з двома перемогами та однією поразкою, не вдалося подолати кваліфікацію.

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Нагадаємо, що на ОІ-2024 Дідух також здобув ще одну медаль. Він у парі з Іриною Шинкарьовою виборов бронзу у міксті.

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