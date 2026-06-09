На війні загинув срібний призер Паралімпіади

На війні з Росією загинув військовослужбовець Збройних сил України, майстер спорту міжнародного класу та срібний призер Паралімпійських ігор Ігор Бондар.

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики Тернопільської області.

Воїн загинув 6 червня під час виконання бойового завдання на Сумщині. Зустріч Героя відбудеться у Тернополі в середу, 10 червня, о 14:00.

Ігор Бондар був майстром спорту міжнародного класу з легкої атлетики, срібним призером XI Паралімпійських ігор у Сіднеї 2000 року в бігу на 1500 метрів.

Атлет тренувався в Тернопільському обласному центрі "Інваспорт" та був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

Нагадаємо, що напередодні на війні з Росією загинув колишній гравець українського волейбольного клубу Барком-Кажани Роман Знак.