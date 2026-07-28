На війні з Росією загинув титулований український параплавець

Відомий український параплавець Антон Стабровський загинув у віці 38 років на війні з Росією.

Про це повідомляє відділення НОК України у Львівській області.

Влітку 2025 року Стабровський добровільно вступив до лав Збройних сил України. Він проходив службу в складі 3 ОШБр. 8 грудня 2025 року, під час штурмових дій в районі села Греківка (Луганський напрямок) з Антоном було втрачено звʼязок.

Відтоді він вважався зниклим безвісти, нещодавно було підтверджено факт його загибелі. Похорони спортсмена відбудуться 29 липня у Львові.

Стабровський виступав у параплаванні у категорії S12 – серед спортсменів із порушеннями зору. Завоював бронзу Паралімпіади-2008 та три бронзові нагороди чемпіонатів світу.

Раніше повідомлялося, що на війні з Росією загинув ватерполіст Володимир Демченко.