Гребенюк і Завада програли словенському дуету у першому колі ЧЄ-2024

Українці Андрій Гребенюк і Микита Завада зазнали поразки у першому колі парного розряду чемпіонату Європи 2024 з настільного тенісу.

В стартовому матчі Гребенюк і Завада програли словенському дуету Петер Хрібар / Дені Кожул в чотирьох сетах.

Чемпіонат Європи з настільного тенісу

Парний розряд. Чоловіки

Перше коло

Петер Хрібар (Словенія) / Дені Кожул (Словенія) – Андрій Гребенюк / Микита Завада 11:9, 8:11, 11:9, 11:6

Раніше Соломія Братейко та Вероніка Матюніна також програли на цій стадії. Не змогла пройти далі і Анастасія Димитренко. Ярослав Жмуденко та Антон Лимонов поступилися представникам Швеції.

Чемпіонат Європи з настільного тенісу проходить у Лінці, Австрія, з 15 по 20 жовтня. "Синьо-жовтих" представляють вісім гравців у п'яти різних дисциплінах, серед яких лідерка команди Маргарита Песоцька.