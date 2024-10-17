Димитренко програла перший матч на чемпіонаті Європи

Українська спортсменка Анастасія Димитренко зазнала поразки у першому колі парного розряду чемпіонату Європи 2024 з настільного тенісу.

Українки в дуеті Александрою Чирьяковою поступилися німецькій парі Аннетт Кауфманн / Ніна Міттельгам у п'яти сетах з рахунком 3:11, 12:10, 11:8, 7:11, 8:11.

Чемпіонат Європи з настільного тенісу

Парний розряд

Перший коло

Аннетт Кауфманн (Німеччина) / Ніна Міттельгам (Німеччина) – Александра Чирьякова (Молдова) / Анастасія Димитренко (Україна) 11:3, 10:12, 8:11, 11:7, 11:8

Раніше Соломія Братейко та Вероніка Матюніна також програли на цій стадії. Матюніна виступить в одиночному розряді, де зіграє проти представниці Румунії Іоани Сингеорзан. Матч відбудеться сьогодні, 17 жовтня. Початок – не раніше 15:20 за київським часом.

Чемпіонат Європи з настільного тенісу проходить у Лінці, Австрія, з 15 по 20 жовтня. "Синьо-жовтих" представляють вісім гравців у п'яти різних дисциплінах, серед яких лідерка команди Маргарита Песоцька.