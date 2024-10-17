Матюніна в семисетовому матчі здолала румунку на старті ЧЄ-2024

Українська спортсменка з настільного тенісу Вероніка Матюніна здобула перемогу у першому колі чемпіонату Європи-2024, який триває у Лінці, Австрія.

Українка у важкому поєдинку здолала Іоану Сінгеорзан (4:3). Матюніна здійснити камбек за рахунку – 0:3 на користь суперниці.

Чемпіонат Європи з настільного тенісу

1/32 фіналу, 17 жовтня

Вероніка Матюніна (Україна) – Іоана Сінгеорзан (Румунія) 4:3 (7:11,11:13,10:12,11:9,11:4,11:9,11:7)

Для України це друга перемога в одиничному розряді. Раніше успішно розпочала турнір Соломія Братейко, яка у шести сетах обіграла представницю Франції Каммілу Луц. Водночас не змогла виграти свій матч лідерка національної команди Маргарита Песоцька.

Зазначимо, що у липні Матюніна здобула дві нагороди на чемпіонаті Європи-U19. Тоді вона виборола золоту медаль у парному розряді та срібло – в одиночному.

Чемпіонат Європи з настільного тенісу триватиме в Лінці до 20 жовтня.