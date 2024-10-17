Титулована українка поступилась на старті чемпіонату Європи-2024

Українська спортсменка Маргарита Песоцька поступилась швейцарці Рейчел Море в 1/32 фіналу з настільного тенісу на чемпіонаті Європи-2024, який триває у Лінці, Австрія.

У напруженому матчі українка поступилась з рахунком 1:4.

Зазначимо, що Песоцька чотири рази вигравала медалі чемпіонату Європи – два срібла та дві бронзи. В одиночному розряді вона була віцечемпіонкою турнірів у Штуттарті-2009 та Аліканте-2018, а бронзу виборола у Гданську-2011. Також вона вигравала у складі збірної України бронзу командного чемпіонату Європи, який проходив у 2015 році у Єкатеринбурзі.

Чемпіонат Європи з настільного тенісу

1/32 фіналу, 17 жовтня

Рейчел Море Маргарита Песоцька 4:1 (11:8,15:13,11:7,9:11,11:5)

Напередодні Соломія Братейко та Вероніка Матюніна поступились у першому колі парного розряду. Надалі вони продовжать боротьбу в одиночному розряді.

Чемпіонат Європи з настільного тенісу триватиме в Лінці до 20 жовтня.