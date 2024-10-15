ЧЄ-2024 з настільного тенісу: старт нового циклу й розрахунок на Песоцьку та Жмуденка

У вівторок, 15 жовтня, у Лінці (Австрія) стартує чемпіонат Європи з настільного тенісу. У межах турніру буде розіграно 5 комплектів медалей в одиночних розрядах серед чоловіків та жінок, у парних розрядах серед чоловіків та жінок, а також у змішаному розряді.

Цьогорічний турнір стане першим великим після Ігор Париж-2024 і фактично відкриє новий олімпійський цикл. І Європі є що сказати за два місяці після олімпійського турніру в Парижі. Адже там була тотальна перевага збірної Китаю – представники Піднебесної вибороли всі п'ять золотих медалей. У той час як на рахунку європейців лише два срібла, які в активі збірної Швеції.

Найсильніші – безпосередньо у плейоф

На нинішній чемпіонат Європи кожна національна асоціація могла заявити двох чоловіків та двох жінок для участі у змішаних змаганнях, а також чотирьох гравців у парному розряді та, залежно від їхнього рейтингу на останньому командному чемпіонаті Європи, від двох до п'яти гравців в одиночному розряді. Додаткові індивідуальні місця у турнірній сітці також отримають медалісти трьох останніх чемпіонатів Європи U-21. Крім того, в одиночних та парних змаганнях можуть бути заявлені різні гравці. У настільному тенісі, як і у великому, гравці часто або на "одиночці", або на парі.

В одиночних змаганнях 32 найсильніші гравці Старого світу безпосередньо відбираються до основної сітки, а гравці, що залишилися, змагаються один з одним на груповому етапі по три або чотири гравці в групі, для визначення 32 учасників основної сітки, що залишилися. Вже в основній сітці 64 спортсмени діляться на 32 пари та грають за системою плейоф, з вибуттям. Відповідно, для перемоги гравцю доведеться провести щонайменше 6 матчів. А якщо гримне мега-сенсація і тенісист буде не з 32 найсильніших, то й усі 8-9 матчів, залежно від того, скільки у нього суперників буде на груповому етапі.

Аналогічна система і в парних змаганнях, і в міксті – 16 пар відбираються в основну сітку, а дуети, що залишилися, змагаються один з одним у кваліфікаційному раунді з вибуттям, щоб визначити решту 16 пар в основній сітці. До речі, пари та змішані дуети (мікст) можуть бути міжнародними.

Також варто відзначити, що всі одиночні ігри, починаючи з основної сітки розіграшу, проводяться у форматі до перемоги у чотирьох сетах – максимум, сім партій. Водночас усі одиночні ігри у кваліфікаційному раунді та всі парні ігри у форматі до перемоги у трьох партіях (максимум, п'ять).

Кваліфікаційні змагання відбудуться 15-16 жовтня, а основні стартують у четвер, 17 жовтня. Фінали заплановані на неділю, 20 жовтня.

Без українців, але з українками в еліті

На жаль, жоден із українських тенісистів не представлений у списку сіяних на чемпіонаті Європи. При цьому найкращий український гравець Ярослав Жмуденко знаходиться на 27-му місці в рейтингу ETTU (Європейський союз настільного тенісу), але й він змушений буде пробиватися до основного турніру крізь сито кваліфікації. У його відбірковій групі 17 суперниками за путівку в основний раунд стануть Андреа Пуппо з Італії та латвійський тенісист Артурс Спаліс.

Ярослав Жмуденко НОК України

Своєю чергою, у Групі 1 суперниками Андрія Гребенюка стануть Жоао Монтейро (Португалія) та Мартін Фросет (Норвегія). Також є представник України у Групі 13, де Антон Лімонов побореться з Баришем Мюллетом (Швейцарія) та Андре Бертельсмеєром (Німеччина). А Микита Завада потрапив до квартету 28, де його опонентами стануть Самуель Волкер (Англія), Руне Шульц (Гренландія) та Ейтай Шушан (Ізраїль). З кожної з 32 груп до основного турніру виходить лише найкращий.

Також представлені наші гравці й у парних змаганнях. Гребенюк та Завада за вихід до основного раунду змагань зіграють із представниками Ісландії, а Лимонов та Жмуденко своїх суперників дізнаються пізніше.

У жіночому турнірі гарантовано зіграють Мартарига Пєсоцька та Соломія Братейко. Маргарита наразі є 17-ю в європейському рейтингу, Соломія – 25-ю.

Щодо спортсменок, які не потрапили до основної сітки, то в попередніх змаганнях Анастасія Димитренко у Групі 12 оскаржить путівку з Каміль Лутц (Франція), Адріаною Ілласовою (Словаччина) та Жозефіною Гаагенсен (Данія). Також суперницями Вероніки Матюніної у Групі 14 стануть Каролін Мішек (Австрія), Мая Гансен (Данія) та Камелія Меренко (Молдова).

У змаганнях жіночих пар Братейко та Матюніна розпочнуть боротьбу з другого раунду кваліфікації, так само як і Димитренко в дуеті з Олександрою Чираковою з Молдови. Своєю чергою, Песоцька вирішувала зосередитися на одиночці.

Зрештою, у міксті дует Лимонов – Братейко розпочне виступи з основного раунду, а Завада та Матюніна – з кваліфікації.

Надії на лідерів

На жаль, українські представники настільного тенісу не тішать нас успішними виступами останніми роками. Але початок олімпійського циклу якраз є тим самим моментом, щоб зламати неприємні традиції. І Ярослав Жмуденко, і Маргарита Пєсоцька, напевно, думають так само.

Маргарита Пісоцька НОК України

Для 36-річного ветерана Жмуденка це буде, найімовірніше, останній олімпійський цикл. І бронзовий призер Європейського юнацького олімпійського фестивалю (ЄЮОФ) в одиночному та парному розрядах далекого 2003 року, напевно, горить бажанням завершити кар'єру на мажорній ноті. Цьогорічний чемпіонат Європи буде першим кроком на шляху до Ігор-2028 у Лос-Анджелесі. Окрім нагород ЄЮОФ-2003, на рахунку Ярослава також перемога на Кубку світу 2010 у віковій категорії U-20.

Маргарита Пєсоцька ж чотири рази вигравала медалі чемпіонату Європи – два срібла та дві бронзи. В одиночному розряді вона була віцечемпіонкою турнірів у Штуттарті-2009 та Аліканте-2018, а бронзу виборола у Гданську-2011. Також вона вигравала у складі збірної України бронзу командного чемпіонату Європи, який проходив у 2015 році у Єкатеринбурзі.

На жаль, у Парижі-2024 Жмуденко вибув із боротьби вже після першого раунду, 1/32 фіналу, а ця Олімпіада стала першою для спортсмена за 12 років. Не набагато краще виступила й Песоцька, яка дійшла до 1/16 фіналу, здобувши одну перемогу.

Киянин серед фаворитів

Безумовно, одним із фаворитів турніру буде 10-разовий чемпіон Європи, володар Кубку світу 2017, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи Дмитро Овчаров. 36-річний спортсмен, який представляє збірну Німеччини, народився у Києві, а коли майбутній зірці світового настільного тенісу було лише 4 роки, його батьки вирішили переїхати до Німеччини. Наразі Овчаров займає 7-ме місце в рейтингу ETTU, але, безсумнівно, входить до кола фаворитів чемпіонату Європи.

А зіркою збірної Австрії є Андреас Левенко. Так само, як і Овчаров, він народився у Києві, а його батько, колишній професійний гравець, познайомив його з настільним тенісом у ранньому віці. Левенко під керівництвом батька в Академії Вернера Шлагера швидко став одним із найкращих європейських гравців серед юніорів. Здобувши австрійське громадянство, він брав участь у численних молодіжних чемпіонатах Європи, завойовуючи медалі на різних вікових рівнях. Незабаром після цього він дебютував на дорослому чемпіонаті світу та став частиною команди, яка посіла п'яте місце у 2018 році. У 2019 році Левенко досяг вершини юніорського настільного тенісу, очоливши світовий рейтинг U-21.

На клубному рівні він досяг значних успіхів, вигравши кілька титулів чемпіона Австрії й дійшовши до фіналів у європейських змаганнях. Свою першу перемогу на турнірі WTT Левенко здобув в Анталії (Туреччина) у 2023 році. Лінц-2023 стане для нього четвертим виступом на індивідуальних чемпіонатах Європи.