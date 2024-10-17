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Жмуденко та Лимонов поступилися шведам у першому колі ЧЄ-2024

Андрій Яросименко — 17 жовтня, 13:06
Жмуденко та Лимонов поступилися шведам у першому колі ЧЄ-2024
Ярослав Жмуденко

Українці Ярослав Жмуденко та Антон Лимонов поступилися представникам Швеції Крістіану та Маттіасу Карлссонам у першому колі чемпіонату Європи 2024 з настільного тенісу.

Матч завершився з рахунком 8:11, 9:11, 6:11.

Чемпіонат Європи з настільного тенісу
Парний розряд
Перше коло

Крістіан Карлссон/Маттіас Карлссон (Швеція) – Ярослав Жмуденко/Антон Лимонов (Україна) 8:11, 9:11, 6:11

Сьогодні, 17 жовтня, не раніше 20:20 за київським часом, Жмуденко зіграє в одиночному розряді проти представника Польщі Мілоша Редзімського.

Нагадаємо, раніше Соломія Братейко та Вероніка Матюніна поступилися у першому колі парного розряду чемпіонату Європи 2024. Також з поразки стартувала Анастасія Димитренко.

Чемпіонат Європи з настільного тенісу проходить у Лінці, Австрія, з 15 по 20 жовтня. "Синьо-жовтих" представляють вісім гравців у п'яти різних дисциплінах, серед яких лідерка команди Маргарита Песоцька.

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