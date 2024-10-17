Братейко та Матюніна з поразки стартували на чемпіонаті Європи

Українські спортсменки з настільного тенісу Соломія Братейко та Вероніка Матюніна зазнали поразки у першому колі парного розряду чемпіонату Європи 2024.

Українки поступилися Софії Полкановій (Австрія) та Бернадетте Соч (Румунія) у трьох сетах з рахунком 5:11, 9:11, 4:11.

Чемпіонат Європи з настільного тенісу

Парний розряд

Перше коло

Софія Полканова (Австрія)/Бернадетте Соч (Румунія) – Соломія Братейко/Вероніка Матюніна (Україна) 11:5, 11:9, 11:4

Матюніна виступить в одиночному розряді, де зіграє проти представниці Румунії Іоани Сингеорзан. Матч відбудеться сьогодні, 17 жовтня. Початок – не раніше 15:20 за київським часом.

Чемпіонат Європи з настільного тенісу проходить у Лінці, Австрія, з 15 по 20 жовтня. "Синьо-жовтих" представляють вісім гравців у п'яти різних дисциплінах, серед яких лідерка команди Маргарита Песоцька.