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Братейко та Матюніна з поразки стартували на чемпіонаті Європи

Андрій Яросименко — 17 жовтня, 12:37
Братейко та Матюніна з поразки стартували на чемпіонаті Європи
Соломія Братейко
Getty images

Українські спортсменки з настільного тенісу Соломія Братейко та Вероніка Матюніна зазнали поразки у першому колі парного розряду чемпіонату Європи 2024.

Українки поступилися Софії Полкановій (Австрія) та Бернадетте Соч (Румунія) у трьох сетах з рахунком 5:11, 9:11, 4:11.

Чемпіонат Європи з настільного тенісу
Парний розряд
Перше коло

Софія Полканова (Австрія)/Бернадетте Соч (Румунія) – Соломія Братейко/Вероніка Матюніна (Україна) 11:5, 11:9, 11:4

Матюніна виступить в одиночному розряді, де зіграє проти представниці Румунії Іоани Сингеорзан. Матч відбудеться сьогодні, 17 жовтня. Початок – не раніше 15:20 за київським часом.

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Чемпіонат Європи з настільного тенісу проходить у Лінці, Австрія, з 15 по 20 жовтня. "Синьо-жовтих" представляють вісім гравців у п'яти різних дисциплінах, серед яких лідерка команди Маргарита Песоцька.

Вероніка Матюніна ЧЄ-2024 з настільного тенісу Соломія Братейко

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