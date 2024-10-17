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Братейко з камбеком переграла француженку в першому колі ЧЄ-2024

Олександр Булава — 17 жовтня, 17:27
Братейко з камбеком переграла француженку в першому колі ЧЄ-2024
Соломія Братейко
Getty images

Українська спортсменка з настільного тенісу Соломія Братейко перемогла у першому колі чемпіонату Європи-2024, який триває у Лінці, Австрія.

Українка у шести сетах обіграла представницю Франції Каммілу Луц – 4:2. При цьому зустріч українка розпочала з поразки у двох поспіль сетах.

Чемпіонат Європи з настільного тенісу
1/32 фіналу, 17 жовтня

Соломія Братейко (Україна) Камміла Луц (Франція) 4:2 (7:11,6:11,11:5,11:7,11:9,11:4)

Напередодні Братейко у парі з Веронікою Матюніною поступились у першому колі парного розряду. Також боротьбу в одиночному розряді припинила лідерка збірної України Маргарита Песоцька.

Чемпіонат Європи з настільного тенісу триватиме в Лінці до 20 жовтня.
ЧЄ-2024 з настільного тенісу Соломія Братейко

ЧЄ-2024 з настільного тенісу

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