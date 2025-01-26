ЗСУ ліквідували російського гандболіста

Збройні сили України ліквідували вихованця російського гандбольного клубу "Пєрмскіє Мєдвєді" Іллю Кожевнікова.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Зазначається, що гравець виступав на позиції воротаря. За свою кар'єру він грав за команди "Мєдвєди-ГІПУ" и "Пєрмскіє Мєдвєді-Академія". На момент смерті гандболісту було 28 років.

Кожевніков загинув за місяць після того, як пішов на війну. Найімовірніше, причиною смерті став артобстріл. За даними Федерації гандболу Росії, Ілля припинив виступи на професійному рівні після сезону-2015/16.

Нагадаємо, нещодавно Збройні сили України ліквідували чемпіона Росії з кікбоксингу Петра Дірксена. Також на війні з Україною загинув 22-річний російський боксер.