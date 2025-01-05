Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

ЗСУ ліквідували 22-річного російського боксера

Денис Шаховець — 5 січня 2025, 13:19
ЗСУ ліквідували 22-річного російського боксера
Владислав Юркевич

На війні в Україні загинув 22-річний російський кандидат у майстри спорту з боксу Владислав Юркевич.

Про це повідомляє телеграм-канал Base of Ukrainian sport із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

Збройні сили України ліквідували окупанта місяць тому – 4 грудня 2024 року. Він займався боксом з 12 років та входив до вісімки кращих боксерів Сибіру.

Юркевич був переможцем першості Іркутської області серед юнаків, регіональної першості Російського студентського спортивного союзу, а також здобував срібло першості Росії та першості Іркутської області серед юніорів.

Раніше стало відомо про ліквідацію колишнього тренера футбольного клубу Факел з Ленінградської області Владіміра Федорова.

війна смерть

смерть

Уругвайського футболіста знайшли мертвим у номері готелю – ймовірно, він наклав на себе руки
Раптово помер колишній воротар та тренер багатьох українських клубів
29-річний боксер помер після нокауту
У 75-річному віці помер срібний призер Олімпійських ігор у Мюнхені
Віддав 18 років легендарному клубу Мексики: помер дворазовий учасник чемпіонату світу

Останні новини