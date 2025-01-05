ЗСУ ліквідували 22-річного російського боксера

На війні в Україні загинув 22-річний російський кандидат у майстри спорту з боксу Владислав Юркевич.

Про це повідомляє телеграм-канал Base of Ukrainian sport із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

Збройні сили України ліквідували окупанта місяць тому – 4 грудня 2024 року. Він займався боксом з 12 років та входив до вісімки кращих боксерів Сибіру.

Юркевич був переможцем першості Іркутської області серед юнаків, регіональної першості Російського студентського спортивного союзу, а також здобував срібло першості Росії та першості Іркутської області серед юніорів.

Раніше стало відомо про ліквідацію колишнього тренера футбольного клубу Факел з Ленінградської області Владіміра Федорова.