МОК обговорює допуск росіян та білорусів на Олімпійські ігри-2026

Міжнародний олімпійський комітет обговорює допуск російських спортсменів на Олімпійські ігри-2026 з міжнародними федераціями зимових видів спорту.

Про це під час пресконференції МОК повідомив спортивний директор організації Кіт Макконнелл.

"Я думаю, що ми можемо орієнтуватися на дуже плавне повернення нейтральних спортсменів у літніх видах спорту, як до Парижа, так і у все більшій кількості міжнародних федерацій після Парижа. Я думаю, що наша позиція залишається дуже чіткою і послідовною з початку 2023 року. Після запиту зацікавлених сторін, спортсменів, НОКів, міжнародних федерацій МОК створив рекомендований протокол для повернення нейтральних спортсменів як із російськими, так і з білоруськими паспортами, на спортивне поле. І це дійсно відображає фундаментальний принцип, який ми рішуче підтримуємо, що спортсмени не повинні бути покарані за дії своїх урядів. Саме тому ці рекомендації відкривають шлях до повернення на спортивну арену.

За його словами, в МОК намагаються пояснити федераціям наслідки такого рішення на досвіді літніх видів спорту, зокрема, на досвіді ОІ в Парижі.

Там, знову ж таки, було дуже плавне повернення, дуже чіткі протоколи і дуже чіткі процеси перевірки відповідності вимогам, які зараз існують у всіх літніх олімпійських федераціях. Ви бачили повернення в скі-альпінізмі, заплановане повернення в ковзанярському спорті, інші зимові федерації також продовжують свої дискусії з цього приводу. Це те, що ми обговорюємо із зимовими федераціями", – сказав Макконнелл.

Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 до 22 лютого в італійських містах – Мілан і Кортін-д'Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Раніше стало відомо, що новий президент Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі виступає проти заборони країнам брати участь в Олімпійських іграх через війни та розпочне переговори щодо повернення Росії на Ігри.