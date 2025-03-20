Ковентрі стала першою в історії жінкою-президенткою МОК

Сьогодні, 21 березня, відбулися вибори нового очільника Міжнародного олімпійського комітету. Новим президентом МОК стала колишня зімбабвійська плавчиня та дворазова олімпійська чемпіонка Кірсті Ковентрі.

41-річна Ковентрі стала першою в історії жінкою-президенткою Міжнародного олімпійського комітету, також вона стала першою представницею Африки на чолі організації. Крісті Ковентрі очолюватиме МОК протягом наступних чотирьох років.

Протягом своєї спортивної кар'єри зімбабвійська плавчиня здобула сім медалей Олімпійських ігор – 2 золота, 4 срібла та 1 бронза. Також вона є семиразовою чемпіонкою світу. Спеціалізувалася Ковентрі на коротких дистанціях, обидві її олімпійських золота були здобуті у плаванні на 200 метрів на спині у 2004 році в Атенах та у 2008 в Пекіні.

Напередодні Олімпійських ігор-2024 у Парижі Ковентрі підтримувала повернення російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі:

"Очевидно, що зі мною консультувалися, і я розмовляла з багатьма різними спортсменами та членами організації, і те, як Томас Бах вирішив провести ці консультації, я думаю, що це має відбутися (повернення російських та білоруських атлетів до відбіркових змагань на ОІ-2024, – прим.). Зрештою, наші олімпійські цінності полягають у тому, щоб бути відкритими і вітати всіх, тому я згодна, що це перший крок, і подивімося, що з цього вийде", – заявляла Ковентрі на початку 2023 року.

Раніше Виконавча рада МОК прийняла відставку Томаса Баха з посади президента організації, яка набуде чинності після 23 червня 2025 року, коли відбудеться передача повноважень наступнику. У вересні минулого року були оприлюднені імена сімох кандидатів на посаду.

Нагадаємо, Баха було обрано "довічним" почесним президентом МОК. Німець був обраний дев'ятим президентом МОК 10 вересня 2013 року. Він був переобраний на другий чотирирічний термін 10 березня 2021 року.

До початку кар'єри в МОК, 71-річний функціонер був професійним фехтувальником. У складі збірної Німеччини він виграв золоту медаль у фехтуванні на рапірах на ОІ-1976 в Монреалі. У 2006 році він був обраний президентом-засновником Німецької олімпійської спортивної конфедерації (DOSB).