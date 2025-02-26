Бах залишить посаду президента МОК наступного літа

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) сьогодні погодилася прийняти відставку президента МОК Томаса Баха, яка набуде чинності після 23 червня 2025 року.

Про це повідомляє сайт комітету.

Саме в цей день відбудеться передача повноважень новому президенту МОК, який буде обраний 20 березня 2025 року в Коста-Наваріно, Греція.

Цього тижня Бах подав заяву про відставку до Виконкому МОК після того, як на сесії МОК у Парижі він оголосив, що не буде просити про продовження свого терміну.

10 вересня 2013 року Томас Бах був обраний дев'ятим президентом МОК. Він був переобраний на другий чотирирічний термін 10 березня 2021 року.

До початку кар'єри в МОК, 71-річний німець був професійним фехтувальником. У складі збірної Німеччини він виграв золоту медаль у фехтуванні на рапірах на ОІ-1976 в Монреалі. У 2006 році він був обраний президентом-засновником Німецької олімпійської спортивної конфедерації (DOSB).

Бах був представником спортсменів на XI Олімпійському конгресі в Баден-Бадені (1981) і членом-засновником Комісії спортсменів МОК. У 1991 році він був обраний членом МОК, а в 1996 році – членом Виконавчої ради МОК. Більше 10 років Томас обіймав посаду віце-президента МОК. Він також очолював кілька комісій МОК.

У вересні минулого року були оприлюднені імена сімох кандидатів на посаду нового президента МОК.