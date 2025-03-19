Баха обрали "довічним" президентом МОК

Члени Міжнародного олімпійського комітету проголосували за те, щоб Томас Бах став "довічним" почесним президентом МОК.

Про це повідомляє Reuters.

Пропозиція була прийнята шляхом аплодисментів. Сам функціонер зустрів оплески зі сльозами на очах.

Напередодні Виконавча рада МОК прийняла відставку Томаса Баха з посади президента організації, яка набуде чинності після 23 червня 2025 року, коли відбудеться передача повноважень наступнику. У вересні минулого року були оприлюднені імена сімох кандидатів на посаду.

Томас Бах був обраний дев'ятим президентом МОК 10 вересня 2013 року. Він був переобраний на другий чотирирічний термін 10 березня 2021 року.

До початку кар'єри в МОК, 71-річний німець був професійним фехтувальником. У складі збірної Німеччини він виграв золоту медаль у фехтуванні на рапірах на ОІ-1976 в Монреалі. У 2006 році він був обраний президентом-засновником Німецької олімпійської спортивної конфедерації (DOSB).