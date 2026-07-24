Розгромні перемоги у півфіналах: визначилися фіналісти Євро-2026

У литовському місті Скуодас триває чемпіонат Європи з мотоболу.

Завершився груповий етап матчем збірної України проти команди Франції. Суперник обіграв "жовто-синіх" із рахунком 12:1.

Французи також впевнено подолали і півфінальний бар'єр. Вони без особливих проблем розібралися з нідерландцями – 6:1.

В іншому півфіналі глядачі побащили ще більше голів. Литовці перед рідними вболівальниками не змогли нічого показати у грі з національною командою Німеччини – 0:10.

Зазначимо, шо торік у фіналі грали ці ж команди. Перемогу тоді святкували німці.

Мотобол – ЧЄ-2026

Матчі 1/2 фіналу, 24 липня

Франція – Нідерланди 6:1

Литва – Німеччина 0:10

Фінал і матч за третє місце відбудуться у суботу, 25 липня.

Збірна України не набрала жодного очка на континентальній першості.

Востаннє українські мотоболісти здобували очки в матчі ЧЄ в далекому 2012 році – 25 травня перемогли Нідерланди (1:2). Отже, серія з поразок збірної України на чемпіонатах Європи складає 20 матчів.

Варто відзначити, починаючи з 2013-го українці взяли участь лише в 4 першостях – то через фінансові причини, то через проведення чемпіонату в Росії, то через війну.