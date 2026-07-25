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Збірна Німеччини вдруге поспіль стала чемпіоном Європи, Литва вперше в історії здобула бронзові медалі

Андрій Твердохліб — 25 липня 2026, 20:42
Збірна Німеччини вдруге поспіль стала чемпіоном Європи, Литва вперше в історії здобула бронзові медалі
Гірденіс Гідемінас

Збірна Німеччини перемогла Збірну Франції у фіналі чемпіонату Європи з мотоболу.

Рахунок вирішальної зустрічі – 3:1.

Для німців це другий титул найсильнішої команди Старого світу поспіль. Торік німецькі мотоболісти у фіналі також здолали Францію (7:5).

Чемпіонат Європи-2026 з мотоболу

Фінал

25 липня

Німеччина – Франція 3:1

Найкращим бомбардиром Євро вдруге поспіль став форвард "Бундесманшафт" Янніс Шмідт. В активі 10-го номера німецької збірної 19 точних пострілів.

Нападник збірної Німеччини Янніс Шмідт вдруге поспіль став найкращим бомбардиром мотобольного Євро
Нападник збірної Німеччини Янніс Шмідт вдруге поспіль став найкращим бомбардиром мотобольного Євро
Гірденіс Гідемінас

Бронзові медалі вперше у своїй історії вибороли мотоболісти Литви. У матчі за третє місце литовці створили справжнє диво – закамбечили з рахунку 0:3. У підсумку – 5:3 на користь господарів першості.

Неймовірно видовищний фінал юніорської першості (U-18) влаштували німецькі та литовські мотоболісти. Основний час завершився нічиєю – 2:2. У додатковій десятихвилинці німці вирвали перемогу, а з нею і золоті медалі.

Нагадаємо, збірна України програла усі 4 матчі на груповій стадії з різницею м'ячів – 4:26. Відзначимо, серія з поразок українців на чемпіонатах Європи налічує 20 матчів. Востаннє "синьо-жовті" перемагали 25 травня 2012 року (Нідерланди, 2:1).

У чемпіонаті Європи взяло участь 5 збірних. Росія та Білорусь відсторонені від міжнародних змагань через військове вторгнення в Україну.

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