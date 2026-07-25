Збірна Німеччини вдруге поспіль стала чемпіоном Європи, Литва вперше в історії здобула бронзові медалі

Збірна Німеччини перемогла Збірну Франції у фіналі чемпіонату Європи з мотоболу.

Рахунок вирішальної зустрічі – 3:1.

Для німців це другий титул найсильнішої команди Старого світу поспіль. Торік німецькі мотоболісти у фіналі також здолали Францію (7:5).

Чемпіонат Європи-2026 з мотоболу

Фінал

25 липня

Німеччина – Франція 3:1

Найкращим бомбардиром Євро вдруге поспіль став форвард "Бундесманшафт" Янніс Шмідт. В активі 10-го номера німецької збірної 19 точних пострілів.

Нападник збірної Німеччини Янніс Шмідт вдруге поспіль став найкращим бомбардиром мотобольного Євро Гірденіс Гідемінас

Бронзові медалі вперше у своїй історії вибороли мотоболісти Литви. У матчі за третє місце литовці створили справжнє диво – закамбечили з рахунку 0:3. У підсумку – 5:3 на користь господарів першості.

Неймовірно видовищний фінал юніорської першості (U-18) влаштували німецькі та литовські мотоболісти. Основний час завершився нічиєю – 2:2. У додатковій десятихвилинці німці вирвали перемогу, а з нею і золоті медалі.

Нагадаємо, збірна України програла усі 4 матчі на груповій стадії з різницею м'ячів – 4:26. Відзначимо, серія з поразок українців на чемпіонатах Європи налічує 20 матчів. Востаннє "синьо-жовті" перемагали 25 травня 2012 року (Нідерланди, 2:1).

У чемпіонаті Європи взяло участь 5 збірних. Росія та Білорусь відсторонені від міжнародних змагань через військове вторгнення в Україну.