Збірна України зазнала розгрому від Франції на чемпіонаті Європи з мотоболу, українці програли всі матчі на турнірі

Збірна України зазнала розгромної поразки від Франції в завершальному матчі групового етапу чемпіонату Європи з мотоболу.

Поєдинок завершився з рахунком 11:1.

Покером у воротах збірної України відзначився Квентін Флоре. Єдиний гол за українців в активі Івана Тарана.

Чемпіонат Європи-2026 з мотоболу

24 липня, 4 тур

Україна – Франція 1:11

Отже, українці як і торік програли всі 4 гри на Євро-2026 та завершують турнір з різницею м'ячів -22. Нагадаємо, до півфіналів виходять 4 найкращі (з 5) команди групової стадії.

Востаннє українські мотоболісти здобували очки в матчі ЧЄ в далекому 2012 році – 25 травня перемогли Нідерланди (1:2). Отже, серія з поразок збірної України на чемпіонатах Європи складає 20 матчів. Варто відзначити, починаючи з 2013-го українці взяли участь лише в 4 першостях – то через фінансові причини, то через проведення чемпіонату в Росії, то через війну.

У півфіналах, які відбудуться 25 липня, зустрінуться: Німеччина – Нідерланди та Франція – Литва. Переможці зіграють у фіналі, переможені – у матчі за "бронзу". Фінал і матч за третє місце заплановані на неділю, 26 липня – о 14:00 і 18:00 відповідно.