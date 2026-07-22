Збірна України мінімально програла Нідерландам на чемпіонаті Європи-2026

Збірна України з мотоболу у запеклій боротьбі програла команді Нідерландів у 2-му турі чемпіонату Європи, що проходить у Литві.

Рахунок зустрічі – 3:2

Голами за українців відзначились Іван Таран і Сергій Пузик. За переможців забивали Міл Лойманус, Дріс Артс і Стан Лойманус.

На сьогодні заплановано ще два поєдинки. Зокрема збірна України о 20:00 зіграє проти збірної Литви.

Чемпіонат Європи-2026 з мотоболу

22 липня

Нідерланди – Україна 3:2

16:00. Литва – Німеччина

20:00. Литва – Україна

Нагадаємо, у 1 турі "синьо-жовті" зазнали нищівної поразки від чинного чемпіона Європи, збірній Німеччини – 8:0.

Нідерланди на старті турніру не змогли нічого протиставити господарям турніру – 4:1.

На підопічних Анатолія Тарана чекають ще два поєдинки в межах групового етапу першості – проти Франції та Литви. Детальніше – за посиланням.