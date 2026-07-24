Дві перемоги Франції, Німеччина розгромила Нідерланди: результати ЧЄ-2026

У литовському місті Скуодас триває чемпіонат Європи з мотоболу.

Збірна України у четвер, 23 липня, пропускала ігровий день, але відбулося три матчі за участі інших команд.

Збірна Франції не мала особливих проблем із Нідерландами – 9:2. Через кілька годин "ораньє" провели поєдинок проти команди Німеччини, в якому зазнали ще більшої поразки – 0:9.

В заключній зустрічі французи зіграли з литовцями. Господарі Євро-2026 не зуміли показати конкурентної боротьби – 0:8.

Нагадаємо, у перший день ЧЄ українці зазнали нищівної поразки від команди Німеччини – 0:8. Варто додати, що німці є чинними чемпіонами Європи.

Потім "синьо-жовті" провели поєдинок проти збірної Нідерландів, де також поступилися (2:3). Не змогли набрати очки українці і в поєдинку з литовцями (1:4).

Наступний поєдинок українська збірна проведе у п'ятницю, 24 липня. Їх чекатиме зустріч проти команди Франції. Розклад чемпіонату – за посиланням.

Турнірна таблиця групового етапу чемпіонату Європи з мотоболу

cen.motoball.fr

Попри складні часи для вітчизняного мотоболу, збірна нашої країни мала успіхи на Європейській арені. У 2001 українці стали бронзовими призерами, а наступного року – фіналістами.

Також Україна 5 разів приймала ЧЄ: у 1995-му, 2002-му, 2007-му, 2009-му (усі рази – Вишняки, Лубенський район, Полтавська область) та 2011-му (Вознесенськ, Миколаївська область) роках.