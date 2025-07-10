Збірна України розгромно поступилася Франції на Євро-2025

Збірна України з мотоболу розгромно поступилася національній команді Франції в другий ігровий день чемпіонату Європи.

Гра завершилася з рахунком 0:9

Мотобол – Євро-2025

2 тур, 10 липня

Україна – Франція 0:9

Голи: Ніколя Воллес (хеттрик), Ларже Ромен (дубль), Марк Компан (дубль), Габін

Зазначимо, що суперник "синьо-жовтих" є чинними чемпіонами. Торік першість відбулася у французькому місті Ульгат. Французькі мотоболісти, які в фіналі здолали німців (3:2). У матчі за "бронзу" Нідерланди обіграли Литву (3:2).

Нагадаємо, вчора, 9 липня, у межах 1 туру збірна України поступилася Нідерландам.

Мотобол в Україні має свої традиції. Особливо популярним цей вид спорту є на Полтавщині.

Збірна нашої країни мала успіхи на Європейській арені. У 2001 українці стали бронзовими призерами, а наступного року – фіналістами.

Останні 5 чемпіонатів Європи проходили без української збірної. У 2020 та 2021 роках подія не відбулася через COVID-19, а в 2022 та 2023 роках першість відмінили через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.