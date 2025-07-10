Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Інше

Збірна України розгромно поступилася Франції на Євро-2025

Руслан Травкін — 10 липня 2025, 18:48
Збірна України розгромно поступилася Франції на Євро-2025
Представники збірної України з мотоболу
facebook.com/p/Federation-Motorcycling-of-Ukraine-FMU

Збірна України з мотоболу розгромно поступилася національній команді Франції в другий ігровий день чемпіонату Європи.

Гра завершилася з рахунком 0:9

Мотобол – Євро-2025
2 тур, 10 липня

Україна – Франція 0:9 

Голи: Ніколя Воллес (хеттрик), Ларже Ромен (дубль), Марк Компан (дубль), Габін

Зазначимо, що суперник "синьо-жовтих" є чинними чемпіонами. Торік першість відбулася у французькому місті Ульгат. Французькі мотоболісти, які в фіналі здолали німців (3:2). У матчі за "бронзу" Нідерланди обіграли Литву (3:2).

Нагадаємо, вчора, 9 липня, у межах 1 туру збірна України поступилася Нідерландам.

Мотобол в Україні має свої традиції. Особливо популярним цей вид спорту є на Полтавщині.

Читайте також :
Фото Мотобол – екзотика, що стала легендою для Полтавщини

Збірна нашої країни мала успіхи на Європейській арені. У 2001 українці стали бронзовими призерами, а наступного року – фіналістами.

Останні 5 чемпіонатів Європи проходили без української збірної. У 2020 та 2021 роках подія не відбулася через COVID-19, а в 2022 та 2023 роках першість відмінили через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Мотобол Чемпіонат Європи з мотоболу 2025

Мотобол

Збірна України поступилася Нідерландам у першому турі Євро-2025
Мотобол – екзотика, що стала легендою для Полтавщини
СК Полтава побудує сучасний стадіон на місці легендарного комплексу
Повернення після 5-річної паузи: збірна України зіграє на чемпіонаті Європи з мотоболу

Останні новини