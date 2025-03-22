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Джейк Пол зробив пропозицію руки та серця найгарячішій ковзанярці світу

Богдан Войченко — 22 березня 2025, 21:35
Instagram
Джейк Пол зробив пропозицію руки та серця найгарячішій ковзанярці світу

Зірка YouTube і боксу Джейк Пол офіційно заручився з чемпіонкою світу з ковзанярського спорту Юттою Лердам.

Радісною новиною блогер поділився в емоційному дописі у соцмережах, супроводжуючи його серією романтичних фото.

"Ми заручені! Не можемо дочекатися, щоб провести разом вічність", написав Пол.

Джейк зробив пропозицію на фоні мальовничого пейзажу, одягнувшись у білий костюм в тон зі своєю нареченою. Ютта, не приховуючи емоцій, стрибала від щастя, демонструючи свою розкішну каблучку.

Фанати і зіркові друзі пари засипали їх привітаннями у коментарях. Джейк, який має 28 мільйонів підписників в Instagram, отримав сотні тисяч лайків під цим постом.

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Нагадаємо, пара познайомилася завдяки Instagram, після того як Пол запросив Ютту на свій подкаст. Їхні стосунки стали публічними у квітні 2023 року, через два місяці після поразки Джейка в ринзі від Томмі Ф'юрі.

Раніше повідомлялося, що Пол викликав на бій колишнього опонента Олександра Усика.

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