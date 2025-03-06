Пейдж Спіранак: історія найсексуальнішої гольфістки, яка планує революцію у грі

Пейдж Спіранак – це ім’я, яке знають навіть ті, хто далекий від гольфу. Колишня професійна гольфістка, а нині одна з найвідоміших спортивних інфлюенсерок у світі, вона перевернула уявлення про те, яким може бути цей, здавалося б, консервативний вид спорту.

Завдяки ефектним ударам на полі та не менш ефектним образам у соцмережах, Пейдж зібрала мільйони підписників, випередивши за популярністю навіть зіркових гольфістів на кшталт Тайгера Вудса чи Рорі Макілроя.

Але її шлях до слави був непростим. Університетські роки запам’яталися не лише спортивними досягненнями, а й булінгом, переслідуванням та боротьбою за власне місце у світі гольфу. І хоча традиційна спільнота довгий час сприймала її як "дівчину в короткій спідниці, а не серйозного спортсмена", сьогодні саме Пейдж є однією з ключових фігур, які змінюють уявлення про гольф, відкриваючи його для нової, молодшої аудиторії.

Колись Спіранак боялася викладати що-небудь у соцмережах, але тепер вона є однією з найвпізнаваніших постатей у світі гольфу. Перед тим, як стати зіркою Instagram, вона пройшла через булінг і переслідування, що змусило її видалити всі акаунти.

На навчанні в університеті штату Сан-Дієго Пейдж стала жертвою жорстокого переслідування з боку групи студенток, що змусило її повністю зникнути з інтернету. Але пізніше вона повернулася й вирішила постити лише відео з гольфу. Вона й гадки не мала, що це змінить її життя.

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Від невідомої аматорки до зірки соцмереж – Спіранак стала символом змін у гольфі. Вона залучила до спорту нову аудиторію та довела, що гольф може бути не лише для традиційної еліти. Її відео збирають мільйони переглядів, а її популярність перевершує навіть деяких чемпіонів PGA.

В інтерв'ю виданню Daily Mail дівчина розповіла, що її шлях до слави не був легким. У 2015 році її участь у турнірі Dubai Masters за спеціальним запрошенням викликала хвилю критики – її звинувачували в тому, що вона більше модель, ніж спортсменка. Вона навіть отримувала погрози. Але змінювати свій стиль вона не збиралася.

"Я виросла, граючи в гольф у спортивному одязі, і не збиралася це змінювати", – розповідала Пейдж.

Її відверті образи розбурхали традиційний світ гольфу, але вона не вважає це проблемою. Навпаки, вона переконана, що гольфу потрібна нова енергія.

Сьогодні Спіранак – не просто популярний блогер, а й експертка в аналізі гольфу. Вона бере участь у коментуванні турнірів і показує спортивну сторону цього виду спорту. Водночас вона вірить, що традиційний професійний гольф і YouTube-гольф можуть співіснувати.

"Гольфу потрібно розширювати аудиторію, і це можливо тільки спільними зусиллями", – наголошує вона.

Зі спадом популярності Тайгера Вудса у гольфі не залишилося очевидних "зірок", які могли б заповнити цю нішу. Але цифри не брешуть: у топ-10 найкращих гольфістів світу всього 8,6 мільйона підписників у Instagram, тоді як у Спіранак – 4 мільйони. Її вплив на гру зростає, і вона готова повести її в нову еру.

Пейдж впевнена, що гольф потребує змін, аби залишатися актуальним і привабливим для молодого покоління. Вона вважає, що традиційні підходи більше не працюють, а справжнє майбутнє спорту – у соціальних мережах і контент-мейкерах. На її думку, гольфу потрібно позбутися іміджу закритого клубу для багатіїв і показати його як доступну та веселу гру.

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Вона критикує застарілі стандарти, які досі стримують жінок у цьому виді спорту, і закликає дозволити гравцям бути собою, не боячись виходити за рамки традицій. Також Спіранак впевнена, що професійні ліги, зокрема PGA Tour, мають активніше співпрацювати з блогерами та ютуберами, адже саме вони залучають нову аудиторію.

На її думку, конфлікт між традиційним гольфом і цифровою епохою є безглуздим – спорт повинен змінюватися, щоб залишатися живим.