Легендарний йокозуна Асашорю Акінорі з Монголії висловив розчарування тим, що російські фігуристи не виступають на Олімпійських іграх у Мілані.

Про це він написав у соцмережі "Х".

"Фігурне катання без Росії – це вже не те саме. Це як сумо без йокозуни. Ви, старі зануди з Олімпіади, нас не цікавлять ваші думки. Це чудовий вид спорту. Ми хочемо бачити виступи. Чесно кажучи, без Росії це просто не працює. Спорт – це як квітка, яка розквітає лише на мить у житті. А потім її миттєво зривають. Як людина, яка любить спорт", – написав (перекладено через Deepl – прим.) він.

Спавженє його ім'я Долгорсуреніійн Дагвадорж. 45-річний Асашорю отримав ранг йокозуна в 2003 році. Цей ранг є пожиттєвим.

Він став 68-м йокозуною в історії. Є дядьком 74-го йокозуни Хошорю, якого українець Данило Аонішікі Явгусишин постійно перемагає.

У листопаді 2002-го він виграв Кубок Імператора в ранзі озекі, а через два місяці повторив успіх на січневому гранд-турнірі, що й дозволило стати йокозуною.

Явгусишин може повторити його шлях. Для рангу йокозуна бажано мати два юшо (перемоги на турніші) поспіль, будучи озекі. У січні 21-річний вінничанин став переможцем Hatsu Basho.

Асашорю демонстрував домінуючі результати. Наприклад, 2005 року він виграв усі шість гранд-турнірів сумо.

У лютому 2015 року був нагороджений главою Республіки Тува "Пам'ятною медаллю" за внесок у розвиток спорту та дружніх зв'язків між Тувою та Монголією.

Влітку 2018-го він також відвідував Росію. Через кілька місяців Асашорю зустрівся з главою Туви в Токіо.